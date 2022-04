Jonathan GAUVIN

Je travaille actuellement chez Qorvo Inc. (Munich, Allemagne) en tant qu'ingénieur de conception de filtres RF pour la téléphonie mobile.



Diplômé d'un doctorat en électronique, mes travaux de thèse ont été récompensés par 2 prix de thèse : THALES Ph.D Prize 2013 et Prix de l’entrepreneuriat J.C. Cassaing 2013.



Mes domaines de compétences concernent l'électronique hyperfréquence pour des applications spatiales/défense/téléphonie mobile et vont de la conception aux tests en passant par la fabrication de composants en salle-blanche.



M'investir dans le travail en équipe en vue d'améliorer mes compétences professionnelles tout en recherchant á améliorer continuellement le travail commun pour atteindre les objectifs fait partie des traits de ma personalité.



Mes compétences :

Process Engineering (Salle Blanche)

Mesure de performances (Hyperfréquence, Puissance)

Conception circuit (ADS, Momentum, HFSS, ANSYS...)

Esprit d'équipe et facilité d'adaptation

Esprit d'innovation

Modélisation composant (ADS)

Salle blanche

Hyperfréquence