Ling Yan ZHANG

Dans l'objectif d'approfondir mes connaissances sur les nouvelles technologies dans le domaine de la micro-électronique. J'ai donc décidé de venir en France où j'ai effectué un cursus Master et Doctorat à l'université du Littoral-Côte d’Opale et à l’Université de Bretagne Occidentale dans le domaine de l'Électronique en hyperfréquence.

Actuellement je suis en post doc à XLIM de Limoges où j'effectue le projet R&D industriel. En charge du développement des biocapteurs microondes innovants pour des applications à la détection préventive du Cancer. J'ai travaillé dans le domaine microélectronique plus de 4 ans. Et je suis tout à fait autonome dans la conception, la réalisation et les mesures expérimentales de dispositifs microélectroniques. J’ai également pris en compte, tout aussi bien les problématiques de sécurité que d’industrialisation (coût, reproductibilité et fiabilité).



Mes compétences :

Simulation 3D

Process engineer

Mesure de performance

Caractérisation des matériaux

Informatique

Salle blanche