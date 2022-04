Jonathan GLANDU

Bonjour,



Passionné par mon métier et par les nouvelles technologies, j'aime aussi découvrir, comprendre de nouvelles choses qu'il y ai ou non un rapport avec mes passions.



J'aime l'innovation, surtout quand elle est conduite par des personnes passionnées et humaines.



Je me suis lancé il y a peu dans la création d'une application de "rééducation" pour les personnes ayant des problèmes d'élocution. Cette application est pour le moment disponible que sur le store Windows phone (c'était pour moi une occasion d'apprendre un nouvel environnement) mais j'espère la porter sur d'autres support.



Mes compétences :

Objective-c

Cocoa

Ios

Mac-os

C#

C++

Mobile

Java

HTML

xCode

swift