Jonathan GORGES

Passionné, curieux et ambitieux, je suis constamment à la recherche de nouveaux challenges.



Diplômé de l'ESC Bordeaux en e-Marketing et Management de Projets Web, je suis aujourd'hui particulièrement concentré sur l'ensemble des leviers d'acquisition.



Mes principaux objectifs professionnels sont de créer d'innovantes sources de revenu, de découvrir et de standardiser de nouvelles "best practices", d'établir des relations de partenariats fortes et pérennes, ainsi que d'achever mes objectifs de la manière la plus efficiente qu'il soit.



Langues :

** Anglais : courant

** Espagnol : intermédiaire



Spécialités :

** Stratégie - Innovation - Inspiration - Vision - Leadership

** Coaching - Information - Décision - Management - Connecting

** e-Marketing

** Gestion Globale de Programmes d'affiliation

** Customer Relationship Management (CRM)

** Management de Projets Web

** Technologies - Internet

** Analyse statistique, business et de la performance

** Négociation - Relation clients, affiliés, partenaires

** Acquisition de nouveaux clients (leads)

** Gestion de bases d'opt-in

** Gestion de campagnes au CPA, CPL, CPM, CPC



Autres réseaux sociaux :

** Twitter : twitter.com/jgorges



