Jonathan GREUB

Je suis une personne passionné ,

Je ne fait rien à moitié et je veut toujours être le meilleur dans quoi que ce soit qui m'intéresse que ce soit bien ou mal.



Je suis sertisseur traditionnel de profession formé à Genève chez Moya

Principalement en horlogerie.

Je vie actuellement à san Francisco et travaille dans le sertissage de joaillerie pour Elliot Chandler.



Ma réel passion reste la musique je suis guitariste compositeur depuis 8 ans.

Je joue principalement une

Caparison Dellinger II CL 2014

Et je suis actuellement en train de composer mon première album solo.



Mes compétences :

Guitariste professionnel

Polissage

Sertissage traditionnel

Design joaillerie (sertie)

Baguette traditionnel

Navette, 4 grain, "U" shape, Descendu, Rail, Neige