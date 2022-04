Jonathan GRIZAUD

Aujourd'hui, pour demeurer compétitives, les entreprises doivent désormais optimiser leurs processus, réduire leurs coûts tout en créant toujours plus de valeur ajoutée pour le client. Elles doivent aussi appréhender les évolutions technologiques et leurs conséquences humaines et organisationnelles. Cette fonction indispensable et transversale est confiée à une personne de haute technicité.

Evoluant dans le domaine de la supply chain depuis plusieurs années, j'ai pu au fil de mes expériences, travailler au niveau des différents maillons de la chaîne et gérer des projets transverses.

Passionné par la logistique, j'ai, par une double compétence, consolidé mon expérience de gestion de projet "d'amélioration continue" dans le but d'actionner des leviers d'optimisation liés à cette fonction clé de l'organisation.



Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet

Gestion de la production

KPI

Pack office

Supply Chain Management

Amélioration Continue

Lean management

ERP