Jonathan GUIHO

Arrivé dans le monde actif en 2005, j'ai commencé en travaillant en alternance en tant que opérateur géomètre et préparant le diplôme de BEP géomètre topographe.

Durant 5 années j'ai préparé 3 diplômes (BEP, BT, BTS), tous en alternance au CFA Dorian, à Paris, et tous dans le même cabinet d'expert géomètre à Bussy Saint-Georges.

A la fin de mes études, j'ai rejoint INEXIA en septembre 2010 pour y travailler comme Dessinateur / Projeteur sur un projet de LGV (SEA).

J'ai rejoint Systra en juin 2012 pour y travailler sur le projet de LGV CNM.



En parallèle j'ai écrit deux ouvrages de poésies, j'en prépare un troisième et je prépare également un roman.



Pour terminer, je suis également arbitre de football officiel et j'officie donc très souvent le dimanche, sur les terrains d'île-de-France.