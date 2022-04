Jonathan HACHE

Tiraillé depuis toujours entre mes cerveaux gauche et droit : d'une part mes facilités pour les compétences techniques et d'autre part une très forte appétence pour le domaine artistique - graphisme, cinéma et musique ... J'ai décidé, après une première partie de ma carrière professionnelle orientée sur l'informatique (en passant par la case web design et graphiste web), de concilier plus en avant ses deux parties de mon anatomie cérébrale !



Passionné de musique live et plus largement de spectacle vivant, j'ai ainsi effectué une reconversion professionnelle en technique du son au CFPTS (Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle) en 2016 : sonorisateur, régisseur en sonorisation et technicien du son (installations et plateau).



Aujourd'hui installé sur la région de Limoges, je suis activement à la recherche de missions en sonorisation ...



Mes compétences :

Sauveteur Secouriste du Travail

CACES pemp nacelle 1 & 3 (a & b)

Analyse

Gestion de plans

Gestion de projet

Management

Sonorisation de concert

Internet

Prévention incendie

Certificat de Compétence Professionnelles (CCP) de

Habilitations électriques (B0, BS, BE Manœuvre)

Prise de son

Mise en œuvre d'installations techniques sonores

Réseaux audionumérique

Gestion de régie son