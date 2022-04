Jonathan HALUPKA

Positif, dynamique et ambitieux



Je suis issus d'une filière économique et sociale. J'ai poursuivi mes études par un BTS Assurance complété par 2 stages à la Macif et chez un courtier en assurances.

Par la suite, j'ai suivi une licence professionnelle assurance banque finance à l'université de Lille 1 avec un stage au sein du crédit mutuel.



Je suis actuellement en alternance au sein de la socièté AXA / TMK Performance au poste de chargé de clientèle itinérant.



Je recherche de préférence un poste sédentaire dans les secteurs de la banque / assurance.



Je suis également intéressé pour d'autres postes dans des domaines tels que le commerce, le management ou le social



Mes compétences :

commercial

accueil

polyvalent

assurance