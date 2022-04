Jonathan HARDY

Actuellement Directeur de la sécurité pour l’hôtel The Brando et fort d’une expérience en management des organisations spécialité, qualité, sureté, incendie, sécurité environnement et à la recherche d'un nouveau challenge me permettant de donner une nouvelle dimension à ma carrière. Mise en place des Procédures assujetties à la sûreté, à l'incendie, sanitaire et risque météorologiques.

Aide en collaboration avec Responsable de la piste de la sécurité des avions et hélicoptères sur la piste d’atterrissage.

En charge de la sécurité maritime des clients durant leurs activités nautiques ou excursion.

Réalisation du Document Unique de l’hôtel, des plans de prévention, des différentes procédures sureté, incendie.

Tenue du Registre de Sécurité, principale actionnaire du CHSCT, utilisation de la vidéosurveillance.

Analyse des risques de l'hôtel et établi le plan management de la cellule de crise.

Collabore avec différents service sur les Bonnes Pratiques d’Hygiènes et contribue à la mise en place de procédures en ce sens.

Formation du personnel et sensibilisation à l'utilisation des différents moyens de secours.

Articule la politique sécuritaire de l'hôtel en visant les principes de préventions des risques et de prévisions le cas échéant

Auparavant Technicien polyvalent contrôleur en électricité, gaz, petit levage et système de sécurité incendie ; Responsable de la formation et formateur, pour un bureau de contrôle.

Ayant fait partie des adjoints au chef de site pour un gros centre commercial, faisant partie aussi de l'équipe fondatrice pour toute la mise aux normes et consignes.

Formé en partie à la Brigade des Sapeurs Pompiers de PARIS et à la sécurité civile, riche d'un parcours de plus de quinze ans, mon expérience professionnelle me permet aujourd'hui de disposer de qualités et de facultés indispensables en matière de management et de gestion des risques qu'exige ce type de poste.

Véritable meneur d'hommes, pédagogue, polyvalent, doté d'un goût prononcé du contact et sachant être à l'écoute d'une clientèle exigeante.

Un entretien me permettra de vous convaincre tant sur mes aptitudes professionnelles que sur mes motivations.



Mes compétences :

BNSSA

SSIAP2

SSIAP1

RAD 1

DIV 2

COD 1

SST

FDF2

COD 2 VL

FDF 1

INC1

GOC 2

PSE2

CQTS administratif

Attestation de Formation aux Premiers Secours

H0BOV

PSE1

CQP APS

TRS1

CHIM 1

SAP 2

FOR 1

Secourisme

Sécurité incendie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit

Formateur sst

Formateur de secourisme

Pédagogie