Jonathan HEMERY

Créer le décor :

Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, Je marie les couleurs afin de rendre

l'esthétique extérieure ou les décors intérieurs harmonieux. Mais, ce résultat esthétique n'est

durable qu'en ayant une parfaite maîtrise technique et une parfaite préparation des supports .



Attentif, Soigneux et à l'écoute du client :

Le client final, celui qui jouira de la beauté du bâtiment, s'implique fortement dans ce qui sera son

décor. Il est demandeur d'informations et de conseils. Je me dois donc d'être attentif à ses

besoins et savoir l'orienter vers la bonne solution. Au moment de la livraison, J'attache une attention particulière à la finition du travail dans lequel je me suis investi. Le résultat doit donc être parfaitement soigné et à la hauteur des attentes du Clients.

La satisfaction du client et le gout du travail bien fait sont mes valeurs...



Mes compétences :

Peinture

Bâtiment

Décoration

Parquet flottant

Papier Peint

Toile de Verre