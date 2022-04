Jonathan HEMERY

Biologiste R&D Pharmaco-toxicologie



Biologiste spécialisé dans les études précliniques, rigoureux et méthodique dans mon travail. Aisance technique dans l’évaluation expérimentale, aussi bien en culture cellulaire qu’aux travers des techniques classiques de biochimie et de biologie moléculaire. Prise de recul et objectivité scientifique sont des qualités développé dans ma persévérance aigüe pour la reproductibilité des résultats. Force de proposition pour faire valoir un esprit critique pour l’amélioration des protocoles.



Mon vécu et mes voyages au travers des cinq continents ont stimulé une ouverture d’esprit que j’ai appris à valoriser dans le domaine professionnel.



Projet professionnel dans l'Industrie Pharmaceutique, Cosmétique, Agroalimentaire, Nucléaire.



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biologie cellulaire

Culture

Culture cellulaire

Cytométrie

Cytométrie en flux

Expérimentation

Expérimentation Animale

Industrie pharmaceutique

Méthodique

Pharmacologie

Recherche

Rigueur

Toxicologie