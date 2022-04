Jonathan HENOK

Je suis un jeune qui aime la musique , la gestion et la comptabilité, c'est un domaine ou je me sens a l'aise très indispensable dans les entreprises.La transparence,la clarté et le pouvoir qui existent dans la société ne sont pas négligeables

Se sentir responsable.gestionnaire m'attire parce que L’INTÉGRITÉ est de rigueur (ce concept qui n'existe plus dans le milieu de la gestion et comptabilité

j'ai eu l'occasion de faire quelques stages de vacances pour meubler mes vacances

je suis titulaire d'un BTS COMPTABILITÉ ET GESTION D’ENTREPRISES

et je suis en licence option comptabilité et finances

et je viens de finir une formation professionnelle dans un cabinet comptable VISION CONSEILS

le monde du travail a besoin sans cesse d'innovations,des jeunes pour diriger

je me porte candidat

être en même temps étudiant et travailleur est mon rêve...car je suis jeune et j'ai de l’énergie a revendre



Mes compétences :

Formation professionnelle

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel