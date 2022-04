Après 6 années d'informatique je suis maintenant Responsable d'exploitation Chez Altima. Je développe aussi bien en langage web ( html, css, php, java script, Ajax, SQL) ainsi que l'utilisation de CMS et de framework comme prestashop Jquery et symfony 1.X et symfony 2.0, magento (Certification Magento Développeur)



Mes compétences :

Ajax

PHP

JavaScript

HTML

Magento

SQL

Prestashop