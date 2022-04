Jonathan HERNANDO

Bonjour et bienvenue sur ma page,



Après une formation universitaire complétée par une spécialisation en école d’ingénieur, j'ai souhaité mettre à profit mes compétences au service du domaine énergétique.



Diplômé du Mastère Spécialisé en Sécurité Industrielle de l’Ecole des Mines d’Alès, j’ai effectué un stage au sein des terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer appartenant au groupe GDF Suez. Mon pilotage de la mise en place des Mesures de Maitrise des Risques et le suivi du plan d’action associé a renforcé mes capacités de management de projet. L’élaboration de procédures et modes opératoires a développé mes compétences liées à l‘exploitation d’un site SEVESO 2. Le pilotage de nombreuses réunions ainsi que la formation du personnel ont renforcé mes qualités relationnelles. Enfin, la fiabilisation technique des postes à poudre du terminal de Fos Cavaou et la mise à jour du plan ATEX du terminal de Fos Tonkin ont accru mes connaissances techniques.

J’ai pu également, au cours de mon parcours universitaire effectuer deux stages dans le domaine de la sécurité et de l’environnement d’abord au sein de la Direction Générale de l’Armement puis parmi les agents de la mission Développement Durable de la Ville de Metz.



De plus, dès ma majorité et en parallèle de mes études, j’ai effectué de nombreux emplois industriels durant les vacances scolaires et fins de semaine dont un pendant plus de cinq ans chez Ascométal en tant que graisseur-hydraulicien. Cette expérience du domaine de l’industrie m’a sensibilisé aux différentes problématiques de sécurité des agents, m’a permis de manager une équipe et m’a enseigné l’adaptation au sein de l’entreprise.





Mes compétences :

OHSAS 18001

Certification ISO 14001

Certification ISO 9001

ALOHA

PHAST

Gestion des risques industriels

Sûreté nucléaire

Analyse de risques

Maîtrise des risques

ATEX

Sécurité industrielle

Risques industriels

QHSE

Protection incendie

Gestion de crise

Quantification des risques

PERSEE

Etude de dangers

AutoCAD

Risques naturels

Risques technologiques

Cartographie des risques

Prévention des risques