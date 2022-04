Commercial en Véhicules Utilitaires pour la société S.G.V.I – Renault Trucks, je vous apporte mon conseil et mon expertise pour votre projet utilitaire (fourgon, châssis benne, caisse 20 m3,…) et poids lourds de petit tonnage, tant pour l’artisan que les sociétés possédant une flotte de véhicule.



Depuis plus de 40 ans, toute l'équipe des poids lourds SGVI, Distributeur et réparateur Renault Trucks, qui se situe à Evreux dans le département de l'Eure (27), est spécialisée dans le véhicule industriel.



Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement et nous vous proposons une gamme complète de services : vente, maintenance et réparation de véhicules industriels, utilitaires, neufs et d'occasion.



N'hésitez pas à me contacter pour votre futur projet.



Mail : j.hoarau@sgvi.fr

Tél: 06 33 84 67 54



A bientôt



Jonathan HOARAU



Mes compétences :

Techniques de vente

Prospection commerciale

Achats techniques

Communication

Financement de projet