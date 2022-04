Jonathan HOSY

PROGRESSIVE GLOBAL ENERGY est un partenaire privilégié pour les sociétés d'exploration et de production d'Oil & Gas, d'Energies Renouvelables et de Mining.



Forts de notre capacité à offrir à la fois des ressources Permanentes et Temporaires, nous sommes en position de proposer une solution adaptée à nos clients dans un des secteurs les plus dynamiques du monde.



Chacun de nos consultants est specialiste d'un marché technique de niche et peut ainsi offrir les meilleurs spécialistes dans les domaines tels que :



- Geosciences

- Reservoir Engineering

- Production Technology & Engineering

- Drilling

- Well Operations

- Sales & marketing Appointments

- Senior Appointments



Chaque mois, plus de 850 entreprises font confiance à PROGRESSIVE pour trouver leur perle rare.

Plus de 70% de ces entreprises reviennent vers nous, satisfaites du service qui leur a été offert.



Je vous invite à m'ajouter comme connection et/ou à me demander quels postes sont ouverts à ce jour.









Mes compétences :

Ingénierie

Conseil

Recrutement

Chasse de tête

Approche directe

Bilingue