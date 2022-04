Jonathan HUDE-DUFOSSÉ

Passionné par le développement structurel et financier des acteurs de l'ESS, je mets mes compétences relationnelles, ma rigueur et mon enthousiasme au service de l'intérêt général depuis 2013.



Vivement intéressé par l'accompagnement des acteurs privés et publics dans leur contribution au bien commun, j'ai une appétence particulière pour les sujets liés à l'éducation, aux droits humains et à l'égalité dans toutes ses dimensions.



Mon truc en plus ? Je suis One Young World Ambassador !



Mes compétences :

Communication interne & externe

Relations Publiques

Politique & Stratégie de Communication

Relations Presse

Community management & réseaux sociaux

Gestion de Projets

Enseignement & Formation