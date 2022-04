Jonathan JAEGER

Madame, Monsieur,

Titulaire d’un BTS Management des Unités Commerciales, je sollicite votre entreprise afin d’y intégrer un emploi au sein des services commerciaux .Ma formation professionnelle en alternance, entamée depuis 2001, m’a permis d’acquérir de l’expérience et de l’enrichir à travers différents métiers et fonctions dans le domaine de la vente, du marketing et du management .Vendeur spécialisé dans les produits techniques chez INTERSPORT, j’ai particulièrement apprécié le contact avec la clientèle et l’application des techniques de négociations commerciales .Au sein de l’Agence Groupes Commerciales de la SNCF (2005-2007) m’a permis d’approfondir mon expérience professionnelle au travers de diverses missions comme :

- Gestion, mise à jour et suivi des portefeuilles clients

- Réalisation et mise en place d’opérations commerciales et lancements de nouveaux produits

- Réalisations de mailings

- Organisations de salons en professionnels et en externes

- Prospection téléphonique

Mon travail auprès de Renault a contribué à mettre en pratique et bonifier toutes les méthodes acquises auparavant durant mes formations professionnelles et enrichir mon expérience dans ces divers domaines auprès de particuliers comme de professionnels, également dans la prospection téléphonique que le contact direct sur le terrain auprès des entreprises et ARCO des secteurs. Sociable, motivé, disponible, dynamique et rigoureux je suis prêt à m’investir pleinement pour votre entreprise.