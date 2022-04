Intelligence en validation, conception et intégration de banc de test.



✔ Maîtrisez votre développement de la conception à l’industrialisation.

✔ Exécutez une validation R&D et Contrôlez votre production en intégrant nos solutions techniques innovantes et diversifiées.



Je vous donne rendez-vous sur



Maintenant soulageons un peu votre curiosité à mon égard :)



Je m’appelle Jonathan JAEGER (ça se prononce yéguerre, à l’allemande !) et mon bonheur, c’est les challenges quotidiens que m’offre mon métier de Business Developer. Ma mission est accroître l’activité d’INEVA et pour le faire, je m’intéresse aux besoins réels du marché industriel européen, développer notre réseau de partenaires ainsi qu’à optimiser notre processus de prospection et communication.



Après tout si l’industrie passe à l’usine 3.0, adaptons nos méthodes et recyclons-les.



Le désintéressement et l’insuccès des méthodes conventionnelles m’amènent aujourd’hui à créer et développer mes propres stratégies et outils, gage d’épanouissement professionnel. Ces outils je les développe avec philanthropie, intérêt, et l’expérience pluridisciplinaire que j’ai pu acquérir en explorant différents métiers de l’industrie.



Au plaisir d’échanger avec vous,



✉ Par e-mail : jonathan.jaeger@ineva.fr

☎ Par téléphone : +33 (0)6 67 16 30 37



Mes compétences :

Usinage

Gestion de projet

Négociation commerciale

Technique

Formation

CAO

Recrutement

Recrutement cadres

Dessin technique

DAO