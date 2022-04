Jonathan JAOZARA

Je suis à ce jour responsable réseau pour ma société, salarié depuis 3 ans. Mon poste à ce jour se résume dans la :

- la gestion d'une quinzaine de magasins

- la gestion des budgets pour celles-ci

- la gestion des planning pour une vingtaine de salariés

- la gestion du personnel

- mise en place et ouverture de magasins sur le réseau France et Belgique

- (.... )



Mes compétences :

Informatique

Ventes directes

VENTE B to B

Renseignements commerciaux

Archivage

Accueil physique et téléphonique