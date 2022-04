Jonathan JEANNENOT

Parcours scolaire et professionnel:



depuis décembre 2013: Responsable de bar, live music bar & restaurant "La Baraque", Val d'Isère



2013: Consultant transaction transmission In extenso, groupe Deloitte, spécialisé CHR



2012: Formation Process Com, Agile coaching



2010-2012 (juillet): Musketeer / chef de secteur Redbull France SASU



2009-2010: Chef de secteur trendy, Moët Hennessy Diageo



2008-2009: Chef de secteur trendy, Heineken Entreprise.



2006-2007: Promoteur des ventes gamme Picon, Baileys, Bushmills (fin le 8 janv. 2008)



2004-2006: Master executive majeur "chef de produit", ISEG Strasbourg

Responsable commercial, revue pro "NPI, Navigation, Ports & Industries (6 mois)

gestionnaire de clientèle tourisme et affaire à chypre, Cretaive Tours (6mois)



2004: Bachelor of marketing arts, Dublin Business School, Irelande



2001-2003: BTS actions commerciales, Greta Haute-Alsace

Gestion de point de vente, évènementiel, communication externe, Croconuts (magasin de sports de glisse, 3° vendeur de snowboards français en volume, centrale d'achat pour 5 magasins répartis sur tout l'est) (2 ans)



2000: Bac S, Dîplome de skiman (formation aux métiers techniques du ski)

Gestion de point de vente, International sport Location, Vars (6 mois)



Mes compétences :

Snowboard

Ski

Chef de secteur

Golf

Tourisme

Commercial

Mobile