Jonathan JEANNIN

Mon profil, relativement atypique, débute par un BTS en Communication me permettant de découvrir l'Entreprise.

Débute ensuite ma carrière commerciale, en intégrant l'Ecole de vente XEROX et la prise en charge d'un secteur géographique à développer.

Après quelques années en concession XEROX, je rencontre de nombreux acheteurs, et l'idée de changer de côté de la négociation m'intéresse de plus en plus. Je décide alors d'intégrer l'ESAP (École Supérieure des Acheteurs Professionnels) et de travailler en temps qu'acheteur pour le groupe AGC France (leader mondial dans la production de verre plat).

Quelques années plus tard, j'entreprends un séjour linguistique aux États-Unis, à San Diego.

À mon retour en France, différents contrats dans les Achats me sont proposés, Alstom par exemple ou j'achète des pièces mécaniques dans l'Europe de l'Est et en Asie pour le projet du tram d'Istanbul.

Sans CDI dans les achats, je retrouve mon poste chez le concessionnaire XEROX de mon début de carrière.

Aujourd'hui, je suis opportuniste et regarde toujours ce qu'il se passe dans le milieu des achats, mais aussi du marketing, du merchandising, domaines pour lesquels je porte un intérêt certain.



Mes compétences :

Achats

Achats Frais Généraux

COMMERCE

Contrats cadres

Frais Généraux

Marketing

Merchandising

Négociation

Vente

Management

Développement commercial

Adobe Photoshop

Informatique