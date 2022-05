Nicolas JEANNIN

Consultant et formateur IT depuis 5 ans, j’ai développé mes compétences relationnelles et pédagogiques au travers de nombreuses expériences professionnelles en France et à l’étranger.



Ancien étudiant de l’école SUPINFO International University, j’ai pu profiter des nombreuses opportunités qui m’étaient offertes comme étudier une année sur le campus de San Francisco et ainsi élargir mes domaines de compétences.



De retour en France j’ai continué mon activité d’entrepreneur en collaborant et en accompagnant les entreprises et les individus dans le développement de leur système d’information et de leur management.



En 2013, j’ai eu le plaisir de rejoindre SUPINFO au poste de Campus Manager à Grenoble où nous travaillons quotidiennement à offrir le meilleur cadre d’étude et professionnel à nos étudiants en restant constamment à l’écoute de leurs besoins et de leurs difficultés.





Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Leadership

Marketing relationnel

Gestion budgétaire

Communication

Ressources humaines

Relationnel

Recrutement