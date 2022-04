Jonathan JOUET

RESEAU :



-Administration, configuration et maitrise de switch de différentes marques connu, Cisco, D-link, hp, c-net, Zyxel, Gestion des Vlan, voix, data, protocole trunk, 802.1Q.



-Configuration d'UTM Fortigate fortiwi, sonic wall pour mise en réseau avec liens PPPoE DHCP ou IP Fixe, gestion de la sécurité, DHCP, DNS, Vlan, redirection de port, gestion des routes IP, règles de firewall, policy, mise en place VPN SSL,, IP SEC, Monitoring packet IP.

-Mise en place de Modem sur têtes FT pour synchroniser les arrivés de lignes, ADSL, VDSL, SDSL ou fibre.



-Paramétrage de point d'accès wifi, Zyxel, Ruckus, SonicWall gestion des wireless controller associés, nwa4100, mises en place serveur de log pour Hotellerie.



-Déploiement et gestion de console antivirus sur serveur + gestion de déploiement et mises à jour sur parc informatique. Avira, Sophos, Eset. Déploiement d'antivirus en mode standalone des AV populaires tels que Karpersky, Mc Afee, trend micro.



SYSTEME :



Serveur 2003/2008/2012, configuration de raid sur serveur, mise en place d'hyperviseur pour virtualisation en environnement citrix, vmware, hyper-v.

Gestions des différents rôles et service, DHCP, DNS, WSUS, Contrôleur d'impression, Contrôleur de domaine. troubleshooting d'Active directory, migration de serveur.

-Gestion de l'espace disque avec Space Observer.

Mise en place des backup journaliers + gestions, Macrium reflect, Acronis, Mozy Pro. Sauvegarde de bases SQL, planificateur de tâches.

Configuration de NAS Synology pour partage réseau, connexion Cloud.



-Administration et gestion de console de messagerie lotus et domino, 8.0, 8.5, Microsoft Exchange 2010.

-Administration Avaya, téléphonie sur IP, serveur 8300, G430, G450

-Depannage sur poste informatiques tout types de problèmes.

-Gestion d'iphone via zenprise, gestion de Blackberry.



-Gestionnaire de Parc matériel informatique, Dell Kace(remplacement de machine, mise à jour logicielle) utilisation de WAPT en PME.

-Deploiement d'OS Window 7, deploiement Iphones.

-Monitoring de parc sous Orion.



-Anglais courant( séjour professionnel au Danemark) rédaction de documentation technique FR/EN

-Meeting avec fournisseur mondiaux pour résolution de problèmes.

-TOEIC

-ITIL

-Certifié Cisco ICND1, ICND2.











Mes compétences :

Active directory

Administration réseaux

Support Utilisateur

Serveur 2008

Lotus domino

Exchange 2010

Gestionnaire de Parc Informatique

Téléphonie sur ip