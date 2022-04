Celine AUBERT

Pendant ma thése CIFRE débutée avec la société SEFCAL et finalisée avec la société Chr. Hansen (Chr. Hansen a racheté la Sté SEFCAL en 1997) j'ai directement intégré la société Chr.Hansen en janvier 1998 en tant qu'ingénieur Recherche et Développement au sein de la division colorant du groupe. J'ai donc débuté au sein du laboratoire R&D dédié à la recherche des composés phénoliques et en particulier des anthocyanes dans le domaine des colorants alimentaires sur le site Chr. Hansen localisé à Prades le Lez, à côté de Montpellier.



De Mai 2001 à Janvier 2007, docteur-ingenieur reconnu expert en anthocyanes et polyphénols, chef de projet sur des developpements impliquant les anthocyanes en tant que colorants alimentaires naturels.



Depuis Février 2007 promue Responsable Technique et Scientifique du groupe Chr. Hansen pour la gamme NutriPhy®, ingrédients issus de sources végétales dédiés au marché des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels. C'est un Poste à responsabilité Globale, j'initie et coordonne les projets de developpements entre les différentes équipes du groupe concernant le domaine des ingrédients santé, du sourcing jusqu'au au produit final prêt à la commercialisation. Collaboration étroite avec le marketing et les responsables commerciaux, je forme et accompagne les commerciaux chez le client pour leur donner un appui scientifique et technique et repondre aux demandes de projet des clients.



Mes Domaines de Compétences sont:



-Support scientifique et réglementaire des extraits végétaux (polyphenols et caroténoïdes) dédiés au marché des compléments alimentaires et aliments fonctionnels.



-Chimie des polyphénols et des anthocyanes : mécanismes chimiques de stabilisation et de dégradation de ces métabolites secondaires, étude et mesure des propriétés antioxydantes (DPPH, ABTS, peroxydation lipidique, RANCIMAT et ORAC).



-Extraction, purification (résines, membranes, ultra-filtration), analyses (spectrophotométrie et colorimétrie) et identifications de ces molécules (HPLC/DAD, LC/MS, RMN).



-Colorants alimentaires et applications (colorants et antioxydants).



Mes compétences :

Conseil

Nutrition

Gestion de projet

Agroalimentaire