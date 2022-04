Jonathan JUNIQUE

Issu d'un parcours universitaire et professionnel pluridisciplinaire, j'ai pu développer au cours du temps des compétences aussi bien techniques que commerciales, sociales ou administratives.



De moins en moins investi dans mon profil commercial d'origine, je souhaite depuis quelques années donner un sens nouveau à mon projet professionnel en y intégrant une démarche éthique et sociale. Très sensible aux enjeux environnementaux et sociaux, je souhaite m'inscrire dans un projet en lien avec les questions de précarité énergétique, de maintien à domicile et de lutte contre les habitats indécents et insalubres.



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunité pour des postes de chargé d'opération, conseiller technique, conseiller Info Énergie auprès de structures tel que des Espaces Info-Energies, des agences locales de l'énergie, des collectivités locales, des associations de développement local.



Mes compétences :

Développement durable

Technico commercial

Solaire

Environnement

Chargé de communication

Eco-construction

Efficacité énergétique

Conseil et préconisation