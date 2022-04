Jonathan KAHN

Bonjour



Je suis un réalisateur de clips/pubs/courts métrages.



Si vous êtes musiciens et qu'il vous manque des images sur votre support audio /commercial d'une marque et que vous souhaitez communiquer sur votre nouveau produit ne cherchez plus je suis le profil qu'il vous faut.



Si vous êtes créatif d'une agence de pub ou prod d'une société de prod de commande ça m’intéresse aussi.

Voici un lien vers ma page IMBD http://www.imdb.com/name/nm5132559/?ref_=fn_al_nm_8



Mes compétences :

CLIPS

Courts métrages