Jonathan KARTNER

Organisme de formation professionnelle continue, je propose également un catalogue de formations à destination des créateurs et chefs d'entreprise (éligibles à prise en charge des coûts de formation par des organismes financeurs : DIF, AGEFICE, CRMA, OPCA).



Possibilités de formations sur mesure dans les domaines suivants :



- Droit social,

- Droit des affaires,

- Droit des sociétés,

- Droit commercial,

- Droit de la concurrence,

- Droit des contrats



Formations en intra ou en inter.



Liste de formations (organisées tout au long de l'année):



Pour les demandeurs d'emploi et les salariés :



« Créer son entreprise »

« Réussir sa reprise d'entreprise »

« L'auto-entrepreneur »

« Entreprise individuelle ou société? »

« Les premières années d'activité »



Pour les chefs d'entreprise:



« Maîtriser la fiscalité des entreprises »

« Maîtriser les charges sociales »

« Transformer son EI en EIRL »

« Transformer son EI en société »

« L'entreprise et la responsabilité de ses acteurs»

« Développer l'activité et optimiser son entreprise »

« Optimiser la rentabilité financière et commerciale de l'entreprise »

« Les instruments indispensables à une bonne gestion d'entreprise »

« La gestion du personnel »

« La réglementation des comités d'entreprise »

« Améliorer sa gestion d'entreprises »

« Anticipation et traitement des entreprises en difficulté »

« Les relations avec les partenaires de l'entreprise »

« Les arnaques »

« Gérer efficacement le recouvrement des impayés »

« Organiser son départ en retraite »

« Le jeu des responsabilités au sein de l'entreprise »



Contact :

par mail : j.kartner@hotmail.fr

par téléphone : 03 84 92 07 78 / 06 36 94 94 82



