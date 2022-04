Jonathan KAZIMIERSKI

Ces trois années d'études m’ont permis d’acquérir des compétences dans les domaines du marketing, de la négociation ainsi que de la communication. J’ai notamment eu l’opportunité de réaliser des études de marchés, des diagnostics exports ainsi que de la prospection.

Après avoir vécu 1 an et demi à Londres, j’ai eu l’opportunité de travailler dans plusieurs domaines qui m’ont permis d’acquérir une capacité d’adaptation rapide ainsi qu’une certaine maturité autant au niveau personnel que professionnel. Aussi, j’ai eu la chance de mener une mission de prospection à Rio de Janeiro pendant 3 mois, qui m’a enrichi sur le plan humain et culturel. De plus, j’aime travailler en équipe et partager. Je suis une personne très ouverte d’esprit et j’ai la possibilité de m’exprimer en quatre langues différentes, ce qui est une qualité essentielle sur le marché international.





Mes compétences :

Anglais

Assistant commercial

Assistant marketing

COMMERCE

Commerce international

Commercial

Commercial export

Commercial international

Contrat d'apprentissage

English

Espagnol

Export

International

Marketing

Portugais