Jonathan KRAEMER

Après un cursus orienté vers la double compétence technique et managériale et diverses expériences dans le secteur de l'industrie, j'ai décidé d'orienter ma carrière professionnelle vers le monde du conseil en stratégie et management. C'est un univers que je trouve fascinant, remplit de nouveautés et de challenges. Les métiers du conseil me permettent d’intervenir sur une grande variété de sujets et de domaines, face à des problématiques aux enjeux décisifs. L’expertise, l’implication et le dynamisme que le consulting requiert s’inscrivent pleinement dans mon projet professionnel.