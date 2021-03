Timothée BARET

MS Centrale Paris / EM Lyon

Ingénieur des Mines



Après avoir mené un projet visant à déployer les démarches du "lean manufacturing" sur un site de production PSA Peugeot Citroen en Europe de l'Est;



Je me suis intéressé aux fonctions du Business Developement à l'international. Ce projet professionnel s'est accompagné par la volonté de rejoindre une société à forte valeur ajoutée technologique et présente de manière globale.



Mon MS m'a permis d'acquérir des compétences en Stratégie, Finance, Business Development le tout basé sur une forte dimension entrepreneuriale.



Mon projet précédent mené dans le cadre de l'alternance de mon diplôme d'ingénieur,a permis des gains de productivité (qualité, fiabilité, mais aussi démarche de réduction des coûts), accompagné d'un pilotage des opérationnels. Mon diplôme d'ingénieur et mon expérience professionnelle à l'international m'ont ainsi apportés des compétences en management de projet et en gestion de production.



Ensuite, mon expérience au sein d'une direction stratégique a permis de développer des capacités d'analyses et d'acquérir une vision stratégique de la gestion d'un groupe international.



Ouvert d'esprit et doté d'une grande capacité d'adaptation, j'ai une forte volonté de m'orienter vers l'international afin de pouvoir progresser aussi bien de manière professionnelle que personnelle.



Mes compétences :

Lean

Vente

Développement commercial

Export

Marketing

Automobile

Business development

Industrie

Gestion de projet

Management

Production

Chimie

Chargé d'affaires

Management international

Peinture

International business development

Entreprenariat

Leadership

Innovation

Stratégie digitale