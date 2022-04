Jonathan KUNCKLER

Spécialiste du management de la sécurité et de l’environnement depuis 7 ans, je viens de finir une formation en management de la qualité.



Je recherche actuellement un poste de technicien qualité avec éventuellement une composante sécurité et environnement en industrie.



Mon objectif à court terme est d'exercer mes compétences en management de la qualité dans une entreprise industrielle.



Mon objectif à moyen terme est de pouvoir prétendre à un poste de responsable QSE en industrie.



Je reste à disposition pour vous expliquer plus en détail mon parcours et mes projets et me permet de vous présenter ci-dessous mes compétences.







Management QHSE

- Politique QHSE (mise en place et suivi)

- Programme et Indicateurs (mise en place et suivi)

- Animation de réseau

- Management de projets

- Animation d’équipes pluridisciplinaires

- Communication (formation, animation, rapports…)

Amélioration de la qualité

- Système documentaire (conception, mise en place, évolution)

- Outils de résolution de problème (Pareto ; 8D ; 5S ; 6 sigma ; …)

- Audits (préparation, suivi, réalisation)

Normes et Réglementations

- Maitrise des normes QHSE (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001…)

- Interlocuteur institutionnel (Inspection du travail, CARSAT…)

- Réglementations (veille réglementaire, ICPE, PGS, TMD, REACH)

Prévention des risques professionnels et environnementaux

- Vision globale (EVRP, analyse environnementale)

- CHSCT (préparation, représentant de la direction…)

- Etudes spécifiques (FDS, bibliographique, analyse de poste, réalisation de mesures)

Informatique et langues

- Bureautique : Microsoft Office

- Anglais : professionnel



Mes compétences :

Évaluation des risques professionnels

Gestion QSE

Évaluation environnementale

Management Hygiène Sécurité Environnement

Management de la qualité

Veille réglementaire

Audit interne

Gestion de projet