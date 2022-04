Jonathan KUS

Spécialiste dans la mise en place de Photothèque/Médiathèque de plusieurs milliers à plusieurs millions de Médias (photos, vidéos, documents PDF), nous disposons d'une offre logicielle complète ainsi que d'une équipe de documentalistes présentes pour accompagner nos clients dans la conception et l'alimentation de leur base documentaire.



ORPHEA EN QUELQUES CHIFFRES :



- 16 années d'expérience au service de nos clients

- Plus de 120 clients dans une dizaine de pays

- Plus de 120 millions de Médias stockés dans les bases Orphea dont la moitié hébergée dans notre data center



Plus d'informations sur http://www.orphea.com