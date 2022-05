Nathalie VOISIN

En 15 ans d’expérience en marketing et communication BtoB dans le domaine de l’informatique, des télécommunications et de l’industrie, j’ai développé une expertise en matière de vente directe et indirecte.



Pour mener à bien mes missions auprès des distributeurs et de l’équipe commerciale, je mets en œuvre le lancement de produits, la génération de leads, la création d’outils d’aide à la promotion des ventes et d’outils multimédia (vidéo, site web).



Par ailleurs, j’anime la communication institutionnelle via l’organisation d’évènementiels (salons, séminaires) et la gestion des relations presse.



Ces dernières années, j’ai particulièrement développé la communication digitale avec la mise en place de campagne adwords, d’e-mailing, de webconférence et la gestion du référencement naturel.



Mes compétences :

Site Web

Évènementiel

Référencement naturel

Adwords

Emailing

Marketing digital

Print numérique et offset

Charte graphique