Nathalie VOISIN

Je fais partie de la société AVNIR Engineering depuis Février 2013, société de prestation de services en R&T pour les grands comptes industriels du domaine aéronautique. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, spécialité Acoustique et Vibrations Industrielles. J'ai travaillé durant plus d'un an en tant que consultante au sein du service vibroacoustique de Dassault Aviation à Saint Cloud sur l'insonorisation du Falcon8X. Je suis aujourd'hui responsable des projets collaboratifs de R&D propres à AVNIR Engineering sur des sujets de mécanique générale et plus particulièrement autour de l'acoustique, des vibrations, des matériaux...