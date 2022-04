Jonathan LABIGNE

Compositeur / Sound designer.

Co-fondateur de Zikali, production spécialisée dans la création de Musique à l'Image:Array



Diplômé en Métiers du son / Postproduction, ainsi qu'en Ecriture / Composition à l'Image au Conservatoire d'Annecy.



Je compose pour des documentaires, courts métrages, films d'animation, films institutionnels etc.

Autant de supports sur lesquels la dimension sonore est fondamentale.



Récompensé avec le Collectif ZIKALI, par un Award de la meilleure Musique Originale pour "A Fine Line" de Sébastien Montaz-Rosset et Kilian Jornet.

En 2016, je débute avec le collectif Zikali une longue collaboration avec le concepteur de jeux vidéo : UBISOFT.

Zikali compose l'intégralité de la B.O du jeu "STEEP".

//

Passionné de radio, je produis depuis 2010 "Radio Capitaine", une émission hebdomadaire diffusée sur 14 radios en France et surArray



A voir et à écouter :



https://www.youtube.com/channel/UCrMWaJD0eYruG9QSKXvo3Mg

https://soundcloud.com/zikali



B.O du collectif ZIKALI à télécharger : http://zikali.com/shop/



jonathan@zikali.com

www.zikali.com





Book:

STEEP Original Soundtrack 2016 - UBISOFT / SEAT Kiwi X-perience, Jean-Baptiste Chandelier 2015 / The Flying Frenchies - Back to the Fyords, Sébastien Montaz-Rosset 2014 / Déjame vivir - Summit of my Life II, Sébastien Montaz-Rosset 2013 / Down side up - T'es pas bien là ?, Sébastien Montaz-Rosset 2013 / Little Red Bus, Sébastien Montaz-Rosset 2013 / Paul Smith Underwear, Spot publicitaire web 2013 / Sawa - Gobelins, Teaser Annecy 2013 / Petzl Rope trip, 2013 / Eaux services, Lausanne, 2013 / A Fine Line - Summits of my life I, Sébastien Montaz 2012 / Kilian's Quest Saison 4, 2012 / Heineken, Metronomy, 2012 / Bulgari, Octo, 2012 / Mr.Sandman, Hocusbookus, 2012 / Défis Mecenova, SQLI, 2012 / Whakan, Iphone-Ipad social game, 2012 / Kilian Quest Teaser 2012, Sébastien Montaz, 2012 / Onishima, Sébastien Guichard, Pivaut 2012 / Matches, Gobelins, 2012 / Holy Sheep, Gobelins, 2012 / Chaos, Maxence Henry, Pivaut, 2012 / Larmes mortelles, Axel Sentier, Pivaut, 2012 / Awakening, Carole Gaborieau, Pivaut, 2012 /Aoste Courmayer Publicity, Sébastien Montaz, 2012 / Bingo Live, Fdj, 2012 / One Step Beyond, Sébastien Montaz, 2012 / Phosphorescent wishes, Future création, 2012 / Expédition gouffre Berger, Petzl-2012 / Lynx, Petzl-2011 / Martini, Royale Bianco, 2011 / Drive for success, 2011 / Gloria, Future création 2011 / Expédition Chamjé Khola, Petzl-2011 / Marcel, Morgane Billault, Ecole Pivaut 2011 / Viktor & Dumitru, Future creation 2011 / HollyWood, Pierre Beccu Bas Canal productions-2011 / La Révolution du Jasmin, Nasser Ayad, l'Atelier-2011 / Grigri 2, Petzl, 2011 / Le Bal, Maxime Benjamin, Antoine Sanchez, 2011 / Tignes Winter Madness, 2010 / Cd Panique à l'Alpage, Radio Alto-2010 / Les Gens du Placard, l'Atelier, 2010 / Microbes Série Educative, 2010 / Les Envies, Supinfocom, 2010 / Les Roselières, Cinédoc, 2010 / Dodudindon, Gobelins, 2009 / 4 Secrets, L'ard'Enfer, 2008 / Ephémère, Artfx, 2008 / Goliath, Artfx, 2008 / Les Anges de Paris, Léa Guillermain, 2007 / Web TV Gobelins Multimédia MiXus, 2008 / Web TV Gobelins Multimédia Epluche si affinité, 2008 / Wev TV Gobelins Popit, 2008 / La Grande Arche, Gobelins-2007 / Chronos, Gobelins, 2007 / Emile & les fabuleux petits monsieur, Gobelins, 2007 / Entre-deux, pièce electroacoustique, 2007 / Tchernobulle, François Xavier, Aaa, 2006 / Parasites, pièce electroacoustique, 2006 / Obsessional, Démo Electro Dub, 2006 / Eveil, Valérie Vincent Aaa, 2005 / Candy Kandisky, Christelle Charvier Aaa, 2005 / Raphaëlle et Ferdinand, Sidonie Bricout, Aaa, 2005 //



Mes compétences :

Compositeur

Sound design

Musique de film

Mixage