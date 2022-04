Bonjour à toutes et à tous,



Depuis plus de 40 ans, ATF accompagne ses clients dans le monde !



Notre savoir-faire, nous permet de réaliser tous types de structures métalliques standards ou non !



ATF, c'est plus de 40 collaborateurs qui accompagnent leurs partenaires sur les activités suivantes :



* Ingénierie et Conception d'ouvrages métalliques

* Construction et l'installation d'ouvrages métalliques

* L'Aménagement de sites de radioélectriques

* Les Courants Forts et les Shelters



En complément, les compétences de TEEC associées à celles d'ATF nous permettent une maîtrise compléte de nos projets d'infrastructures.



Enfin, TEEC & ATF c'est plus de 70 personnes à votre disposition pour assurer le succès de vos projets.





Cordialement,



Jonathan Lachkar

www.teec.fr



Mes compétences :

NTIC

Entrepreneur

Telecom