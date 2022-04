Jonathan LAHITTE

Passionné depuis l'enfance par l'image et le son, je désire évoluer dans l'univers de l'audiovisuel. Mes compétences s'étendent aussi bien dans le domaine de la vidéo, que dans celui de la photographie. Je compose aussi de la musique électronique et je voue un véritable culte aux voyages et à la découverte du monde.



Matériel photo : Canon 450 D + EF-s 18-55 mm + TAMRON 70-300 mm (macro) + Pied Velbon



Logiciels :

- Photoshop, Illustrator (design, créations), Lightroom ;

- Cubase (sons) ;

- Final cut, Avid (montage vidéo).



Je suis depuis deux ans maintenant un grand amateur en Généalogie.



Je suis aussi adepte de la cartomancie.



Mes compétences :

Montage vidéo

Programmation informatique

Cartomancie

Généalogie

Prise de vue vidéo