Morgane AIRAUDI, 28 ans, Responsable Marketing & Développement.



Après 5 ans responsable du département Events de la société Xango, Société américaine de Network Marketing, où avec mon équipe je pilotais l'organisation et la production des événements en Europe, en Afrique du Sud et en Océanie, ainsi que la communication externe et le Customer Service Europe, j'ai décidé de réorienter ma carrière vers le marketing commercial, auprès d'incathlab, société spécialisée dans le e-learning cardiovasculaire, au niveau international.







Mes compétences :

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Suivi budgétaire

Management de projet

Adaptation facile

Contacts humains

Dynamisme

Motivation

Leader

Réactivité