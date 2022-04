Jonathan LAHMI

Au sein de SAP France, j'occupe actuellement le poste de Senior Business consultant au sein de Business Transformation Services (BTS).



BTS a pour mission de faire le lien entre les problématiques Métiers et IT des entreprises en apportant à ses clients des solutions pour Optimiser, Innover et se Transformer.

Au sein de cette BU, je suis spécialisé sur les problématiques en lien avec la fonction Finance et à CFO Agenda.



Auparavant, j'ai passé plus de trois ans et demi en tant que Senior Consultant au sein de la ligne de service CFO Services de Deloitte Consulting, où j'ai participé à de nombreux projets d’AMOA et de transformation de la fonction Finance.



Lors de mes quatre années passées chez l’éditeur Cartesis (Business Objects, puis SAP), j'ai développé une forte expertise dans la mise en œuvre des logiciels de reporting de gestion et de consolidation financière Carat et Magnitude (SAP BFC).



Mes années d’expérience m’ont amené à intervenir sur de nombreux secteurs d’activité







LANGUES ET INFORMATIQUE



- Anglais : Courant - Cambridge FIRST Certificate – Plusieurs longs séjours aux Etats-Unis et au Canada ; deux stages en anglais ; une mission de 7 mois à Rome.

- Allemand : Niveau scolaire





- Logiciels : Cartesis Carat, Cartesis Magnitude (BO Finance, puis SAP BFC), Microsoft Word, Excel, Power Point.



- Certification ITIL V3 (Foundation)



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

BFC

BO finance

Business

Business Objects

Carat

Conseil

Consolidation

Consulting

EPM

Finance

ITIL

ITIL v3

MAGNITUDE

Performance

Reporting

SAP

SAP BFC