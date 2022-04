Jonathan LAMARRE

JLA expertise a été fondé par deux professionnels de la comptabilité et de la paie totalisant 30 ans d'expérience professionnelle et 6 ans de travail en commun.



Nous proposons une large gamme de services dédiée aux Petites et Moyennes Entreprises, plus particulièrement celles évoluant dans les secteurs de l'Immobilier, du Commerce et de la Franchise :



• Comptabilité et Fiscalité (Tenue et révision de comptes, remise à niveau de comptabilité) ;

• Social et Juridique (Gestion de la paie, formation, secrétariat juridique) ;

• Conseil (Suivi et organisation, analyse financière) ;

• Consolidation (Etablissements des comptes consolidés, assistance au sein de départements de consolidation) ;

• Audit (Due diligences, contrôle interne).



Mes compétences :

CCMX logiciel de comptabilité

Quadratus logiciel de comptabilité

Sage logiciel de comptabilité

Keops logiciel de consolidation

Pyramid logiciel de consolidation

Sage logiciel de consolidation

Microsoft office

Manager

Expert Comptable

Consolidation

Immobilier

IFRS

Contrôle financier