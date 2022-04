Jonathan LAPLANTE

Mon poste chez JDC SA consiste à assurer l'installation et la maintenance des systèmes caisse enregistreuse pour le tous commerces. J'éffectue cette maintenance par télémaintenance ou sur place.

L'installation est suivie d'une formation du système effectué par les techniciens.



Mes compétences :

Vidéosurveillance

Fibre optique

Développement c/c++

Développement html/css/php

Microsoft Windows

la Maintenance

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Visual Studio

Linux

Installation

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Nuclear Plant

Mac OS X

Ubuntu