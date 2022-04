Jonathan LECOQ

Actuellement Directeur d’un point de vente d’une enseigne de déstockage. Ce domaine d’activité étant en constante évolution, il faut savoir anticiper et être réactif aux modifications du marché, cela demande d’être méthodique et d’avoir un bon leadership.



Durant ces 6 années d’expériences, j’ai acquis de solides compétences dans les domaines commercial et administratif, de la gestion de conflits clients, à de l’analyse budgétaire et enfin la gestion d’une surface de vente et l’encadrement d’une équipe.



D’une nature déterminée, investi et organisée dans tout ce que j’entreprends, je sais faire preuve de flexibilité afin de toujours répondre aux attentes du clients qu’il soit particulier ou professionnel.