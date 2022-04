Jonathan LECOQ

Je me prénomme jonathan, j ai 35 ans et j habite Mézidon en basse Normandie, j ai occupé pendant deux ans un poste de manager non alimentaire et je suis aujourd hui manager PGC FI au sein du groupe casino France. Je suis à la recherche d une nouvelle opportunité pour accroître mon expérience dans le domaine de le grande distribution.



Mes compétences :

Chef de rayon

Manager marchandises generales

Manager PGC FI

SAP QM CA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gestion de la casse

Gestion des ruptures

théâtralisation du point de vente

Capacite à développer le chiffre d affaires

Realisation de planning horaire

Gestion des stocks