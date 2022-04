Menuisier d'agencement

Technicien Métreur en Aménagement et Agencement d'Intérieur

Objectif futur:

"Concepteur indépendant en Architecture d'Intérieur spécialisé en technique Acoustique et technique écologique".



Mes compétences :

Archicad

Autocad

Chiffrage

Dessin

dessin 2D

Etude technique

Second oeuvre

Suivi de chantier

Technique