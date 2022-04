Jonathan LEPIC

Diplômé d'un Master 2 en Commerce et Marketing au sein de l'école ESGC&F (Pôle ESG Paris), la formation que j'ai reçue m'a permis d'acquérir de nombreuses connaissances, notamment dans des domaines tels que le marketing opérationnel, la communication, la stratégie d'entreprise, le management et le développement commercial.



Durant ces années d'études, j'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages qui m'ont apporté de réelles compétences professionnelles au travers des missions de marketing, de commerce et de communication. Mon implication et ma détermination m'ont permis de contribuer au développement commercial des entreprises qui m'ont accueilli.



Mes compétences :

Communication externe

Communication évènementielle

Communication interne

Marketing opérationnel

Marketing direct

Marketing stratégique

Études de marché

Marketing

Vente

Marketing bancaire