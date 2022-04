Jonathan LEPLAY

Après plusieurs expériences à l'étranger et en France, je (nous) viens d'ouvrir un négoce de matériaux écologiques à Thouaré-sur-Loire près de Nantes.

Mon intérêt pour l'environnement et le developpement durable s'est développé avec des rencontres (Top to Top,Array), des exemples (Canada), ... La question fut "comment s'impliqué de façon plus concrète ?

Le système de franchise nous a permis d'acquérir des connaissances spécifiques à la construction et nous permet aujourd'hui de conseiller les personnes sensibilisées à l'habitat sain.



Mes compétences :

Amerique du sud

Construction

Écologie

Environnement

matériaux

Voyage