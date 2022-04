Jonathan LUPINACCI

Commençant à travailler à l'age de 17 ans sans réels bagages ,la patience et la persévérance furent de bonnes alliées dans mon ascension sociale : parti d'un poste de manutentionnaire à l'usine, j'ai obtenu la confiance de mes employeurs ce qui m'a permis de devenir cariste puis magasinier cariste .

Mais je n'ai jamais perdu de vue mon objectif de me rapprocher de l'informatique .

En 2006, j'ai obtenu mon titre de développeur informatique (équivalent Bac +2) ce qui m'a ouvert les portes du métier que j'ai toujours voulu exercer .

Fort à présent de 10 ans d’expérience dans la programmation , je suis devenu responsable de service R&D en charge des évolutions de 2 logiciels : une force de vente déconnectée et un système logistique déporté





Mes compétences :

Développeur informatique

Web

Windev

SQL

Gestion de projet