Mickaël LUPINACCI

DSI, Directeur de Projets.



Mon expertise:

- Direction informatique et des projets de mutualisation de SI

- Direction du service informatique, de la communication, des achats informatiques & bureautiques

- Mise en place de la gouvernance SI (SDI, PSSI, PRA/PCA)

- Audit, étude et prise en compte des besoins, en relation avec le schéma directeur informatique intégré au projet d'établissement.

- Réflexion stratégique sur les projets en adéquation avec la réglementation institutionnelle.

- Conduite et accompagnement du changement.

- Rédaction (cahier des charges spécifique fonctionnel, schéma directeur, projet d'établissement, certification, PRA).

- Recherche et coordination de l'équipe projet (métier / fournisseur / éditeur).

- Travail collaboratif avec les équipes internes concernées et validation des choix fonctionnels attendus.

- Appel d'offre éditeur, coordination des équipes projets, pilotage des déploiements hard et soft.

- Pilotage de groupe dans le cadre de la certification et accréditation établissement.

- Formation interne.



Mes compétences :

Directeur des systèmes d'information

Chef de projets

Informatique médicale

Clipro (Gestion des DMI)

Cliwin (Gestion de la pharmacie-Economat)

Chimio (Computer Engeenering)

Surgica (dossier patient informatisé)

Hestia (prise de commande des repas)

Mediboard

CEGI Santé

Reporting

DSI

Gestion de projets

Santé